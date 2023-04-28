Пока вы не уснули: прорыв обороны ВСУ в Артемовске и ужесточение наказания за госизмену

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России

Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает сокращение количества требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Также инициатива расширяет полномочия президента по определению людей, которые могут претендовать на упрощенное получение гражданства.

Согласно документу, человек сможет обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы нацбезопасности. Также в законодательство внесли поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российских ВС на срок не менее одного года, и сокращено число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.

Стало известно о прорыве обороны ВСУ на западе Артемовска

Подразделения ЧВК «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на украинских военных аналитиков.

Как заявляется, на западе города для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась критическая ситуация. Российские части атакуют по флангам, улучшая тактическое положение.

В России вводят пожизненное лишение свободы за госизмену

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за терроризм и устанавливает пожизненное лишение свободы за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки в Уголовный кодекс вводят пожизненное лишение свободы по статье 275 «Государственная измена» (ранее максимальный срок заключения составлял 20 лет) и увеличивают максимальный срок до 20 лет по статье 205 «Террористический акт» (ранее максимальный срок составлял 15 лет). При этом за международный терроризм возможный срок наказания составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Эрдоган проиграл грядущие выборы на бумаге

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу может обойти действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в обоих турах выборов, следует из данных опроса Motto и Bulgu Research. По его результатам, которые приводит газета Duvar, за Кылычдароглу во втором раунде готовы проголосовать 51,4% опрошенных, за Эрдогана — 40,9%.

При этом в первом туре за оппозицию проголосовали бы 49,5%, а Эрдогана готовы поддержать 41,5% респондентов.

Кроме того, 34,2% опрошенных высказались за правящую Партию справедливости и развития (AK Parti), а 33% поддержали крупнейшую оппозиционную Народно-республиканскую партию (СНР).

Медведев прокомментировал запрет на въезд Путина в Молдавию

Молдавские власти не позволят президенту РФ Владимиру Путину въехать в страну, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не остался в стороне и прокомментировал решение Кишинева.

По его словам, российские истеблишмент не собирался посещать Молдавию, по крайней мере, на текущий момент.

— Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом, — сыронизировал политик.

Банк России принял решение по ключевой ставке

На заседании 28 апреля совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Совет директоров ЦБ сохраняет ставку на этом уровне уже в пятый раз подряд.

В ЦБ подчеркнули, что темпы прироста цен ускорились с конца 2022 года, но остаются умеренными, а инфляционные ожидания россиян снизились. При этом они остаются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Совет директоров Банка России пришел к выводу, что в целом баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания существенно не изменился.

Задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли

ФСБ задержала ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

РИА Новости сообщает, что Лефортовский суд Москвы арестовал Синельникова-Мурылева.

МВД связало рост числа ДТП с антироссийскими санкциями

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ зафиксировал серьезный рост аварийности в восточных регионах страны, который связывается с международными санкциями, введенными против России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство отметило увеличение количества ДТП на федеральных трассах, ведущих в юго-восточном направлении - в сторону Казахстана, Армении, Грузии, Турции и Китая. Аналитики связывают это с закрытием границ, что сказалось на перераспределении потоков коммерческих перевозок и перегрузке основных восточных магистралей. В то же время на трассах, ведущих к западным границам, аварийность, наоборот, уменьшилась.

Блиновскую отправили под домашний арест

В Пресненский суд Москвы принял решние об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Он поступило сегодня в Пресненский суд Москвы в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, пишет РИА Новости.

«В адрес суда поступили материалы ходатайства следственного органа ГСУ СК РФ по Москве в отношении Блиновской Елены Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 июня 2023 года», - пояснил представитель суда.

Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ведомство, в список также добавлен Юрий Денисов, который передал Треповой взрывное устройство.

Теракт, в организации которого обвиняют Дарью Трепову, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия именно девушка принесла в помещение взрывное устройство внутри статуэтки. В результате взрыва погиб журналист Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

Комиссия спортсменов ОКР обратилась с призывом к МОК

Россиян и белорусов необходимо допустить к соревнованиям только на основе равноправия. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Там напомнили, что недавно весь мир отмечал Международный день спорта на благо развития и мира, который говорит о единых для всех ценностях.