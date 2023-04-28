Евросоюз отправит армии Молдавии 40 миллионов евро

«Помощь будет направлена на развитие национального потенциала наблюдения за воздушным пространством, развитие транспортных возможностей, а также на логистические и коммуникационные возможности Национальной армии», — сообщили в министерстве обороны республики.

В ведомстве также заметили, что деньги будут предоставлены через Европейский фонд. В сообщении также указано, что в 2021 и 2022 году ЕС отправил Молдавии 47 миллионов евро, которые были потрачены на укрепление армии страны.