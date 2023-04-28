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Евросоюз отправит армии Молдавии 40 миллионов евро

Армия Молдавии получит 40 миллионов евро в качестве пакета помощи от Европейского союза (ЕС), соответствующее постановление принял Совет по иностранным делам ЕС, передает РИА Новости.

Евросоюз отправит армии Молдавии 40 миллионов евро
© Lenta.ru

«Помощь будет направлена на развитие национального потенциала наблюдения за воздушным пространством, развитие транспортных возможностей, а также на логистические и коммуникационные возможности Национальной армии», — сообщили в министерстве обороны республики.

В ведомстве также заметили, что деньги будут предоставлены через Европейский фонд. В сообщении также указано, что в 2021 и 2022 году ЕС отправил Молдавии 47 миллионов евро, которые были потрачены на укрепление армии страны.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сказал, что власти страны откажут во въезде в страну президенту России Владимиру Путину. На это отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, указав, что руководство Молдавии стремится сделать страну недружественной России.

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