Председатель совета директоров Би-би-си заявил об отставке

Председатель совета управляющих вещательной корпорации Би-би-си Ричард Шарп подал в отставку после расследования, связанного с обстоятельствами его назначения на пост. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее появилась информация, что Шарп был вовлечен в поиски гаранта для кредита в размере £800 тыс. для занимавшего тогда пост британского премьера Бориса Джонсона. Сообщалось, что в 2020 году у Джонсона появились трудности с выплатами экс-жене после развода, пособий по уходу за детьми и счетами за ремонт квартиры на Даунинг-стрит. Шарп, являющийся другом Джонсона, помог обеспечить ему гарантии по кредиту.