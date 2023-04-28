Обзор иноСМИ: стратегический тупик Украины и последствия увольнения Карлсона

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Bloomberg рассказало об убытках компаний без российской нефти

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Санкции против российской нефти все чаще ставят в невыгодное положение те нефтеперерабатывающие заводы, которые больше не могут ее закупать, по сравнению с не соблюдающими санкции НПЗ, рассказало Bloomberg.

Согласно данным о справедливой стоимости, собранным агентством, в некоторых частях Азии, где российская нефть больше не фигурирует в меню из-за санкций, местные нефтеперерабатывающие заводы почти не получают прибыли от переработки ближневосточных баррелей. Из-за этого некоторые НПЗ в Азии задумались о сокращении производства: эксперты считают, что так могут поступить и заводы в Европе.

Польский генерал заявил о неготовности ВСУ к наступлению

Польский генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками, заявил Salon 24, что многие польские и американские эксперты уже отрапортовали о начале эффективного украинского наступления, но в реальности ничего подобного не происходит.

По его мнению, на самом деле Украина с декабря находится в стратегическом тупике. Генерал заявил, что у Киева нет преимуществ для проведения крупномасштабных операций.

«Американцы говорят, что передали украинской армии танков на девять бригад. Что значит девять бригад? Чтобы украинское контрнаступление было эффективным, таких бригад должно быть 19», - подчеркнул он.

Сунак отказался от встречи с соперником Трампа

По данным The Times, британский премьер-министр Риши Сунак отказался от идеи встретиться с главным соперником Дональда Трампа в борьбе за выдвижение в президенты от республиканцев - губернатором штата Флорида Роном Десантисом. Десантис 28 апреля посетит Великобританию, «чтобы отполировать свои внешнеполитические полномочия».

Губернатор Флориды побывает в Лондоне в рамках турне по четырем странам-союзницам США. Хотя поездка заявлена как международная торговая миссия Флориды, она выглядит как шаг, призванный укрепить внешнеполитический авторитет Десантиса перед подачей официальной заявки на выдвижение от республиканцев, - аналогичный шагам, которые предприняли предыдущие кандидаты в президенты. Десантиса лично приветствовали премьер-министры Японии и Южной Кореи, но Сунак решил этого не делать - он не хочет создать впечатление, что Лондон поддерживает выдвижение Десантиса, и не хочет испортить отношения с Трампом. В канцелярии Сунака журналистам заявили, что премьер не встретится с Десантисом лишь потому, что их графики не удалось согласовать.

Увольнение Такера Карлсона обвалило рейтинги Fox News

Сотни тысяч зрителей Fox News отреагировали на увольнение телеведущего Такера Карлсона, отказавшись смотреть канал в принадлежавший его программе временной интервал, сообщает Associated Press. Вместо Карлсона в эфире появился Брайан Килмид и программу с ним посмотрели 1,33 миллиона зрителей вместо 3,05 миллиона зрителей Карлсона в прошлую среду (падение на 56 процентов).

В целом за 2022 год у Карлсона было в среднем 3,03 миллиона зрителей. После увольнения Карлсон предложил своим зрителям альтернативу его программе на Fox News - в привычное время, восемь вечера, он опубликовал в твиттере двухминутный монолог, который к вечеру четверга был просмотрен 62,7 миллиона раз.

«Как Китай может помочь спецоперации на Украине»

За последний год Китай извлек выгоду из российской спецоперации на Украине, став одним из немногих бенефициаров конфликта, пишет Foreign Affairs. Китай позиционирует себя в качестве взвешенного миротворца, получая при этом существенные рычаги влияния.

По версии издания, предложенный Пекином мирный план отвечает интересам Москвы, и в итоге Китай может помочь России не только экономически, но и поставив летальные вооружения. Это либо затянет боевые действия, либо ускорит победу России.