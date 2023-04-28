Молдавия расторгнет множество соглашений с СНГ

Госсекретарь правительства Молдавии Артур Мижа заявил, что страна планирует в ближайшее время расторгнуть множество соглашений с СНГ. Об этом он сообщил журналистам, передает Moldova 1.

"Могу сказать, что сейчас анализируются все соглашения с СНГ, хочу заверить, что в ближайший период почти на каждом заседании парламента будут похожие законопроекты", - сказал он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что одновременно Евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят республике должного развития, необходимо придерживаться только европейского курса. Об этом глава государства сказала во время выступления в парламенте.