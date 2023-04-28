Молдавия расторгнет множество соглашений с СНГ

Госсекретарь правительства Молдавии Артур Мижа заявил, что страна планирует в ближайшее время расторгнуть множество соглашений с СНГ. Об этом он сообщил журналистам, передает Moldova 1.
"Могу сказать, что сейчас анализируются все соглашения с СНГ, хочу заверить, что в ближайший период почти на каждом заседании парламента будут похожие законопроекты", - сказал он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что одновременно Евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят республике должного развития, необходимо придерживаться только европейского курса. Об этом глава государства сказала во время выступления в парламенте.
Агентство Bloomberg писало, что ЕС намерен усилить финансовую поддержку Молдавии для "сдерживания давления" со стороны РФ. 16 марта в британском правительстве сообщили, что Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визитов в Молдавию и Грузию 16 и 17 марта объявит о выделении странам £10,5 млн (около $12,6 млн) для противодействия "злонамеренному вмешательству России".