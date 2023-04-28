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Турецкий МИД упрекнул Британию и США в желании сорвать зерновую сделку

Глава ведомства МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Британия и США не выполняют условия зерновой сделки и несут ответственность за срыв российской части черноморского соглашения. Своим мнением он поделился в интервью TRT Haber.

Турецкий МИД упрекнул Британию и США в желании сорвать зерновую сделку
© Lenta.ru

«Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — заявил министр.

Чавушоглу отметил, что Лондон и Вашингтон утверждают, что действие санкций не распространяется на операции по данному соглашению, однако американские и британские банки отказываются проводить транзакции для оплаты поставок российского зерна.

Также Мевлют Чавушоглу рассказал, что ООН предоставили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «дорожную карту» по продлению зерновой сделки, ее уже направили России и Украине. Там в том числе обсуждается оплата российской агропродукции со стороны Анкары.

Российские власти при этом задумались о выходе из соглашения, поскольку, по их словам, ООН не соблюдает ее условия по снятию санкций с российской продукции.

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