На главу УПЦ пытались напасть у лавры в Киеве

Группа радикально настроенных лиц попыталась напасть на предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия неподалеку от Киево-Печерской лавры. Об этом в субботу сообщили в Союзе православных журналистов Украины (СПЖ).

"29 апреля 2023 года возле Киево-Печерской лавры группа радикалов попыталась напасть на блаженнейшего митрополита Онуфрия, который вышел из храма Агапита Печерского", - говорится в сообщении на его сайте.

На видео, опубликованном СПЖ, более десятка противников УПЦ преследовали митрополита Онуфрия, который шел в свой автомобиль после окончания молитвы в храме. Они пытались заблокировать машину, выкрикивая провокационные лозунги. По информации СПЖ, охрана монастыря и полиция оградили предстоятеля канонической церкви от агрессивно настроенных лиц, предотвратив нападение.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - накалилась до предела в конце марта. Власти разорвали с канонической УПЦ договор аренды лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. Киевский апелляционный суд 21 апреля оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которого на Украине обвиняют в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.