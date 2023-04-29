На главу УПЦ пытались напасть у лавры в Киеве

Группа радикально настроенных лиц попыталась напасть на предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия неподалеку от Киево-Печерской лавры. Об этом в субботу сообщили в Союзе православных журналистов Украины (СПЖ).
"29 апреля 2023 года возле Киево-Печерской лавры группа радикалов попыталась напасть на блаженнейшего митрополита Онуфрия, который вышел из храма Агапита Печерского", - говорится в сообщении на его сайте.
На видео, опубликованном СПЖ, более десятка противников УПЦ преследовали митрополита Онуфрия, который шел в свой автомобиль после окончания молитвы в храме. Они пытались заблокировать машину, выкрикивая провокационные лозунги. По информации СПЖ, охрана монастыря и полиция оградили предстоятеля канонической церкви от агрессивно настроенных лиц, предотвратив нападение.
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - накалилась до предела в конце марта. Власти разорвали с канонической УПЦ договор аренды лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. Киевский апелляционный суд 21 апреля оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которого на Украине обвиняют в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.
По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет УПЦ. Власти на местах лишают ее права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводятся санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины.