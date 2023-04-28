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32 минуты назад

Подоляк назвал условие участия Украины в саммите НАТО

Мария Иванова

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, если получит дорожную карту вступления в альянс. Об этом сообщает «Корреспондент».

На саммите НАТО, который запланирован на июль 2023 года, Украина хотела бы получить план вступления в блок, подчеркнул Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, для Киева в вопросе вступления в НАТО очень важна конкретика.

«Мы хотим получить либо календарный план, то есть какое время у нас займет прохождение определенных бюрократических процедур для вступления в НАТО, или хотим получить логистический план по членству», - заявил Подоляк.

Он отметил, что альянс должен снизить ряд существующих на пути в НАТО бюрократических процедур: во время боевых действий Украину не могут принять в альянс, но после их завершения страна должна вступить в НАТО «в очень короткие сроки».

«Единственным условием активного участия Украины в Вильнюсском саммите является конкретный план вступления в военный альянс НАТО. Не надо делать декларативных заявлений, что двери уже открыты, но надо немножко подождать», - заключил Подоляк.

После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский призвал принять Киев в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс, но решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все члены НАТО.

Столтенберг: Украина сможет вступить в НАТО после боевых действий

В Раде заявляли, что заявку Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран - Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Во время визита в Киев в апреле 2023 года Столтенберг заявил, что «законное место Украины - в евроатлантической семье и в НАТО».

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