$81.56-0.0790.20+0.06

Глава МИД Турции Чавушоглу признал проблемы с зерновой сделкой

Участники зерновой сделки не выполнили обещания, данные России, в том числе и по поводу банковского обслуживания экспортных операций. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

«То, что было обещано России, не осуществилось. Здесь мы должны быть справедливы», - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, сейчас с США, Великобританией и ООН обсуждается в том числе и проблема банковского обслуживания экспортных операций, так как Россельхозбанк отключен от SWIFT.

«Цель - решить проблему и сохранить сделку. Русские продлили срок на 60 дней, заявив: «Оправдайте наши ожидания». Мы не можем сказать, что русские ошибаются», - подчеркнул глава МИД Турции.

Зерновая сделка между Россией, Турцией и Украиной действует с лета 2022 года, она способствовала возобновлению экспорта украинского зерна через черноморские порты. В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что 45% вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку - лишь три процента.

Путин озвучил требования России по зерновой сделке

20 марта пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что Москва приняла решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней. Сокращение сроков было обусловлено тем, что условия сделки были неоднократно нарушены. Российские официальные лица отмечали, так и не заработал аммиакопровод Тольятти - Одесса, а Россия не получила возможность экспортировать свои зерно и удобрения на международные рынки.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий