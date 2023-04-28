Глава МИД Турции Чавушоглу признал проблемы с зерновой сделкой
Участники зерновой сделки не выполнили обещания, данные России, в том числе и по поводу банковского обслуживания экспортных операций. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.
«То, что было обещано России, не осуществилось. Здесь мы должны быть справедливы», - подчеркнул он.
По словам Чавушоглу, сейчас с США, Великобританией и ООН обсуждается в том числе и проблема банковского обслуживания экспортных операций, так как Россельхозбанк отключен от SWIFT.
«Цель - решить проблему и сохранить сделку. Русские продлили срок на 60 дней, заявив: «Оправдайте наши ожидания». Мы не можем сказать, что русские ошибаются», - подчеркнул глава МИД Турции.
Зерновая сделка между Россией, Турцией и Украиной действует с лета 2022 года, она способствовала возобновлению экспорта украинского зерна через черноморские порты. В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что 45% вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку - лишь три процента.
20 марта пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что Москва приняла решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней. Сокращение сроков было обусловлено тем, что условия сделки были неоднократно нарушены. Российские официальные лица отмечали, так и не заработал аммиакопровод Тольятти - Одесса, а Россия не получила возможность экспортировать свои зерно и удобрения на международные рынки.