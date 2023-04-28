Глава МИД Турции Чавушоглу признал проблемы с зерновой сделкой

Участники зерновой сделки не выполнили обещания, данные России, в том числе и по поводу банковского обслуживания экспортных операций. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

«То, что было обещано России, не осуществилось. Здесь мы должны быть справедливы», - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, сейчас с США, Великобританией и ООН обсуждается в том числе и проблема банковского обслуживания экспортных операций, так как Россельхозбанк отключен от SWIFT.

«Цель - решить проблему и сохранить сделку. Русские продлили срок на 60 дней, заявив: «Оправдайте наши ожидания». Мы не можем сказать, что русские ошибаются», - подчеркнул глава МИД Турции.

Зерновая сделка между Россией, Турцией и Украиной действует с лета 2022 года, она способствовала возобновлению экспорта украинского зерна через черноморские порты. В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что 45% вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку - лишь три процента.