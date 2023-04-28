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Экс-президент Молдавии Додон намерен надеть георгиевскую ленту 9 Мая, несмотря на запрет

Бывший президент Молдавии Игорь Додон утверждает, что планирует надеть 9 Мая георгиевскую ленту, вопреки угрозе штрафом со стороны властей. Об этом сообщается в эфире канала ГРТ.

Додон намерен надеть георгиевскую ленту 9 Мая, несмотря на запрет
© globallookpress.com

Во время прямого эфира экс-глава Молдавии назвал странным решение чиновников ввести запрет на ношение георгиевской ленты на фоне недавнего решения Конституционного суда (КС) страны.

"Как и в прошлом году, 9 мая я выйду с георгиевской лентой. Если власти предпримут что-то незаконное, будем судиться", - утверждает Додон.

Как добавил Додон, в будущем, если придется судиться, он намерен дойти до международных судов. Ранее стало известно, что в Молдавии в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. В октябре прошлого года в Совфеде оценили решение Венецианской комиссии по запрету георгиевской ленты в Молдавии. В ответ на соответствующий запрос молдавского конституционного суда в ведомстве заявили, что это решение не нарушает требования "законности, легитимности и соразмерности".

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