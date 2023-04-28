Додон намерен надеть георгиевскую ленту 9 Мая, несмотря на запрет

"Как и в прошлом году, 9 мая я выйду с георгиевской лентой. Если власти предпримут что-то незаконное, будем судиться", - утверждает Додон.

Как добавил Додон, в будущем, если придется судиться, он намерен дойти до международных судов. Ранее стало известно, что в Молдавии в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. В октябре прошлого года в Совфеде оценили решение Венецианской комиссии по запрету георгиевской ленты в Молдавии. В ответ на соответствующий запрос молдавского конституционного суда в ведомстве заявили, что это решение не нарушает требования "законности, легитимности и соразмерности".