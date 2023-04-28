Вучич отреагировал на информацию о госпитализации
После распространившейся информации о том, что президент Сербии Александр Вучич был срочно госпитализирован, он заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Sputnik.
По его словам, у него хорошее здоровье и сегодня он отправится в запланированный тур по Заечарскому району.
«Я в порядке. Я собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов», - прокомментировал Вучич.
Напомним, ряд СМИ в Сербии сообщили о том, что Вучич экстренно госпитализирован в больницу, причина не называлась. Также не сообщалось, в каком именно лечебном учреждении он находится.
По одной из версий, президента госпитализировали в Военно-медицинскую академию. По другим данным, он находится в госпитале.