Вучич отреагировал на информацию о госпитализации

После распространившейся информации о том, что президент Сербии Александр Вучич был срочно госпитализирован, он заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Sputnik.

По его словам, у него хорошее здоровье и сегодня он отправится в запланированный тур по Заечарскому району.

«Я в порядке. Я собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов», - прокомментировал Вучич.

Напомним, ряд СМИ в Сербии сообщили о том, что Вучич экстренно госпитализирован в больницу, причина не называлась. Также не сообщалось, в каком именно лечебном учреждении он находится.