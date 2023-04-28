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Вучич отреагировал на информацию о госпитализации

После распространившейся информации о том, что президент Сербии Александр Вучич был срочно госпитализирован, он заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Sputnik.

Вучич отреагировал на информацию о госпитализации
© globallookpress.com

По его словам, у него хорошее здоровье и сегодня он отправится в запланированный тур по Заечарскому району.

«Я в порядке. Я собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов», - прокомментировал Вучич.

Напомним, ряд СМИ в Сербии сообщили о том, что Вучич экстренно госпитализирован в больницу, причина не называлась. Также не сообщалось, в каком именно лечебном учреждении он находится.

Президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован

По одной из версий, президента госпитализировали в Военно-медицинскую академию. По другим данным, он находится в госпитале.

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