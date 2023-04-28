Подоляк назвал условие участия Украины в саммите НАТО в Вильнюсе

Во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле Украина хочет получить дорожную карту вступления в Организацию Североатлантического договора. Об этом во время национального телемарафона сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Единственным условием активного участия Украины в Вильнюсском саммите является конкретный план вступления в военный альянс НАТО", - сказал Подоляк.
Он раскритиковал заявления членов НАТО о том, что Украине надо подождать со вступлением.
"Не надо делать декларативных заявлений, что двери уже открыты, но надо немножко подождать. Мы хотим получить или четкое календарное понимание - когда мы будем в НАТО, то есть какое время у нас займет прохождение определенных процедур бюрократических, или хотим получить логистический план по вступлению", - заявил советник главы офиса президента Украины.
Он отметил, что все на Украине знают о консолидированной позиции союзников по НАТО относительно необходимости членства Украины.
"Все понимают, что процедура приема (...) не может проходить в военное время. Однако мы понимаем, что как только война завершится на условиях Украины, Украина в очень короткие сроки должна вступить в НАТО", - подчеркнул Подоляк.
По его словам, дорожная карта должна быть обсуждена именно в Вильнюсе. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил телеканалу "Рада", что Киев сомневается в оценке Пентагоном информации о получении ВСУ более 98% обещанного оружия от Запада. По его словам, украинской стороне "никогда не будет достаточно" поставок. 21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля.