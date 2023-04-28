Подоляк назвал условие участия Украины в саммите НАТО в Вильнюсе

Во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле Украина хочет получить дорожную карту вступления в Организацию Североатлантического договора. Об этом во время национального телемарафона сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Единственным условием активного участия Украины в Вильнюсском саммите является конкретный план вступления в военный альянс НАТО", - сказал Подоляк.

Он раскритиковал заявления членов НАТО о том, что Украине надо подождать со вступлением.

"Не надо делать декларативных заявлений, что двери уже открыты, но надо немножко подождать. Мы хотим получить или четкое календарное понимание - когда мы будем в НАТО, то есть какое время у нас займет прохождение определенных процедур бюрократических, или хотим получить логистический план по вступлению", - заявил советник главы офиса президента Украины.

Он отметил, что все на Украине знают о консолидированной позиции союзников по НАТО относительно необходимости членства Украины.

"Все понимают, что процедура приема (...) не может проходить в военное время. Однако мы понимаем, что как только война завершится на условиях Украины, Украина в очень короткие сроки должна вступить в НАТО", - подчеркнул Подоляк.