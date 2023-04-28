Президенты Словакии и Чехии приехали в Киев

СМИ: главы Словакии и Чехии прибыли на встречу с Зеленским
Президент Чехии Петр Павел и глава Словакии Зузана Чапутова прибыли в Киев в пятницу, 28 апреля. Об этом сообщает SME.sk
В Киеве Чапутова и Павел проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным SME.sk, когда президенты приехали в Киев в городе были слышны взрывы - работала система ПВО.
Как отмечает издание, еще до своего избрания Павел говорил, что хотел бы поехать на Украину вместе с Чапутовой.
Чуть больше месяца назад премьер-министр Японии Фумио Кисида побывал в Киеве и встретился с Зеленским. Кисида «подтвердил решимость Японии твердо защищать международный порядок, основанный на верховенстве закона», и выступать против действий РФ на Украине.
Позже, 20 апреля, в Киев приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он побывал в Буче, встретился с Зеленским и пообещал, что альянс будет помогать Киеву в долгосрочной перспективе, чтобы ВСУ стали полностью совместимы с силами НАТО.