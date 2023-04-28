Президенты Словакии и Чехии приехали в Киев

Президент Чехии Петр Павел и глава Словакии Зузана Чапутова прибыли в Киев в пятницу, 28 апреля. Об этом сообщает SME.sk

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В Киеве Чапутова и Павел проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным SME.sk, когда президенты приехали в Киев в городе были слышны взрывы - работала система ПВО.

Как отмечает издание, еще до своего избрания Павел говорил, что хотел бы поехать на Украину вместе с Чапутовой.

Чуть больше месяца назад премьер-министр Японии Фумио Кисида побывал в Киеве и встретился с Зеленским. Кисида «подтвердил решимость Японии твердо защищать международный порядок, основанный на верховенстве закона», и выступать против действий РФ на Украине.