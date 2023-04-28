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Blesk.cz: президенты Словакии и Чехии приехали в Киев

Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова, по предварительным данным, прибыли в пятницу, 28 апреля, с визитом в Киев. Об этом информирует издание Blesk.cz.

Президенты Словакии и Чехии приехали в Киев
© ČT24

Главы обоих государств, как утверждается, рассчитывают провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время. Еще в планах у Павела и Чапутовой встретиться с руководителями правительства Украины.

Данная совместная поездка планировалась сразу после избрания Павела в январе нынешнего года главой Чехии. Так, в целях безопасности о сроках поездки в украинскую столицу предварительно не объявлялось. Чехия и Словакия оказывают Украине всестороннюю помощь.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин приехала в Киев и встретилась с Зеленским. Также премьер Италии Мелони приезжала в Киев для встречи с украинским главой государства.

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