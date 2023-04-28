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31 минуту назад

СМИ: частному самолету из России отказали в заправке в Аргентине

ТАСС

Частный самолет, прибывший в Аргентину из России, не смог заправиться в двух аэропортах южноамериканской страны из-за санкций. Об этом сообщила в четверг газета La Nacion.

Частному самолету из России отказали в заправке в Аргентине
Фото: 123rf.com123rf.com

По ее данным, самолет Bombardier российской компании RusJet приземлился 22 апреля в аэропорту города Эль-Калафате, рядом с которым находится одна из главных достопримечательностей Патагонии - ледник Перито-Морено. Экипаж воздушного судна, на борту которого якобы находились граждане России, попросил провести заправку, но нефтяные компании, работающие в аэропорту, ответили отказом из-за опасения вторичных санкций США.

23 апреля самолет вылет в Буэнос-Айрес, где ему также было отказано в заправке. По данным La Nacion, после этого воздушное судно без пассажиров отправилось в Парагвай, где экипажу удалось пополнить запасы топлива. Затем самолет вернулся в Буэнос-Айрес и вылетел с пассажирами в Бразилию.

Прибытие российского самолета в Эль-Калафате привлекло внимание аргентинской оппозиции. Депутат от коалиции "Вместе за перемены" Эрнан Ломбарди сообщил в Twitter, что запросил у правительства отчет о воздушном судне и его пребывании в стране.

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