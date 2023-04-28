Рейтинги Fox News упали после увольнения ведущего Такера Карлсона

Рейтинги вечерней программы телеканала Fox News упали после новостей об увольнении ее ведущего Такера Карлсона, критиковавшего власти США. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

По его данным, зрители стали отказываться от просмотра телепрограммы в 20:00 по местному времени (03:00 мск) после увольнения Карлсона. Программа с участием нового ведущего Брайана Килмида в среду привлекла 1,33 млн зрителей, что на 56% меньше, чем собранная Карлсоном неделю назад аудитория в 3,05 млн зрителей. Последний выпуск передачи с участием Карлсона в пятницу собрал 2,65 млн зрителей. В среднем за 2022 год Карлсон набирал по 3,03 млн зрителей за выпуск. Его программа была второй по популярности на американском кабельном телевидении, уступая только передаче The Five на Fox News.

В понедельник руководство Fox News сообщило, что прекратило сотрудничество с Карлсоном. Последняя передача с его участием была показана в эфире 21 апреля. Причины ухода телеведущего не уточнялись. По данным телекомпании CBS, акции Fox News после этого упали на 3%.