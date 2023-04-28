Рейтинги Fox News упали после увольнения ведущего Такера Карлсона

Рейтинги вечерней программы телеканала Fox News упали после новостей об увольнении ее ведущего Такера Карлсона, критиковавшего власти США. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.
По его данным, зрители стали отказываться от просмотра телепрограммы в 20:00 по местному времени (03:00 мск) после увольнения Карлсона. Программа с участием нового ведущего Брайана Килмида в среду привлекла 1,33 млн зрителей, что на 56% меньше, чем собранная Карлсоном неделю назад аудитория в 3,05 млн зрителей. Последний выпуск передачи с участием Карлсона в пятницу собрал 2,65 млн зрителей. В среднем за 2022 год Карлсон набирал по 3,03 млн зрителей за выпуск. Его программа была второй по популярности на американском кабельном телевидении, уступая только передаче The Five на Fox News.
В понедельник руководство Fox News сообщило, что прекратило сотрудничество с Карлсоном. Последняя передача с его участием была показана в эфире 21 апреля. Причины ухода телеведущего не уточнялись. По данным телекомпании CBS, акции Fox News после этого упали на 3%.
Карлсон, принадлежащий к правому крылу Республиканской партии США, известен своей критикой действий американского правительства. Он, в частности, заявлял, что администрация президента США Джо Байдена нарушает американское законодательство и ведет "необъявленную войну" против России в рамках украинского конфликта. Ведущий также отмечал, что Байден и его администрация намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы поднять цены на энергоносители и получить от этого выгоду. В конце марта ведущий назвал решение большого жюри присяжных в Нью-Йорке предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу "политической чисткой".