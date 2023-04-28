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Байден забыл о визите в Ирландию двухнедельной давности

Президент США Джо Байден снова попал в неприятную ситуацию. Глава государства забыл, что две недели назад посещал Ирландию. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден забыл о визите в Ирландию двухнедельной давности
© globallookpress.com

В четверг он провел встречу с детьми сотрудников администрации в рамках мероприятия «приведи ребенка на работу». При этом на вопрос одного из детей о том, какую страну он посещал последней, Байден затруднился ответить.

«Сложно уследить», - ответил президент.

При этом последней страной, где он побывал, была Ирландия. Он был он там лишь две недели назад. В итоге дети сами подсказали географию его путешествий.

Кстати, пребывая в Ирландии глава Белого дома тоже попал впросак. Журналисты заметили, что Байден использовал шпаргалку, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента страны Майкла Хиггинса. На кадрах видно, как глава государства, сидя за столом, достает из пиджака шпаргалку и кладет на гостевую книгу. Байден заглядывал в нее время от времени, когда подписывал книгу.

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