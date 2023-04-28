Президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован

Президент Сербии Александар Вучич экстренно перевезен в больницу. Об этом сообщают сербские СМИ.

Портал B92 ссылается на неназванный источник. Причина госпитализации сербского лидера не уточняется, официальных заявлений также не было.

В 2019 году Вучич уже попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания.

53-летний Александар Вучич стал президентом Сербии в мае 2017 года. До этого он занимал пост премьер-министра страны. С 2012 года Вучич являлся министром обороны и вице-премьером, отвечающим за борьбу с коррупцией и преступностью.