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Президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован

Президент Сербии Александар Вучич экстренно перевезен в больницу. Об этом сообщают сербские СМИ.

Президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован
© ТАСС

Портал B92 ссылается на неназванный источник. Причина госпитализации сербского лидера не уточняется, официальных заявлений также не было.

В 2019 году Вучич уже попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания.

53-летний Александар Вучич стал президентом Сербии в мае 2017 года. До этого он занимал пост премьер-министра страны. С 2012 года Вучич являлся министром обороны и вице-премьером, отвечающим за борьбу с коррупцией и преступностью.

Ранее сообщалось о госпитализации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик почувствовал себя плохо в ходе прямого эфира, когда давал интервью местным телеканалам. Трансляцию прервали после того, как журналист начал задавать турецкому лидеру вопрос о будущих перестановках в правительстве. 26 апреля все официальные мероприятия с участием Эрдогана были отменены.

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