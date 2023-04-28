Пакистан призвал США восстановить продажи оружия Исламабаду

Посол Пакистана в Вашингтоне Масуд Хан призвал власти Соединенных Штатов Америки восстановить военную помощь и продажи оружия его стране, приостановленные при администрации 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг сообщает газета Dawn.

"Очень важно, чтобы США восстановили зарубежное военное финансирование и зарубежные военные продажи, которые были приостановлены предыдущей администрацией", - приводит издание слова пакистанского дипломата.

Хан не только подчеркнул необходимость возрождения некогда тесных отношений между США и Пакистаном, но и подчеркнул роль, которую Вашингтон может сыграть в ослаблении напряженности между Индией и Пакистаном.

Главный заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст, с которой Хан обсуждал возможное возобновление поставок, однако, сосредоточилась на необходимости помочь восстановить проблемную пакистанскую экономику и призвала Исламабад продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) для достижения этой цели.

В январе 2018 года администрация Дональда Трампа объявила о том, что приостанавливает всю помощь Пакистану в сфере безопасности до тех пор, пока государство не докажет свою приверженность борьбе со всеми террористическими группировками, действующими в регионе.