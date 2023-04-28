МО КНР предложил ВС Индии укреплять взаимное доверие ради двусторонних отношений

Министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе встречи со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом в Нью-Дели указал на необходимость укрепления взаимного доверия между армиями двух стран с учетом долгосрочных интересов развития межгосударственных отношений. Об этом сообщило в пятницу МО Китая.

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"КНР и Индия - соседи и развивающиеся государства, играющие важную роль. Сфера наших совместных интересов превышает масштабы имеющихся разногласий, - приводит слова Ли Шанфу страница Минобороны КНР в социальной сети WeChat. - Ситуация на китайско-индийской границе сейчас в целом спокойная и стабильная. <...> Надеюсь, что путем объединенных усилий мы продолжим укреплять доверие между армиями двух стран, что мы внесем необходимый вклад в развитие китайско-индийских отношений".

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Как уточнил Ли Шанфу, Китай и Индия должны уделять должное внимание урегулированию пограничного вопроса. Он напомнил, что Пекин и Нью-Дели в связи с этим проводят консультации на уровне оборонных и дипломатических ведомств двух стран. Глава МО КНР подчеркнул, что при устранении разногласий "следует занимать дальновидные позиции".

Индия в текущем году председательствует в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча глав оборонных ведомств стран объединения проходит 27-28 апреля в Нью-Дели. Члены ШОС - Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - партнеров.

Ситуация на китайско-индийской границе

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и КНР произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Нью-Дели и Пекин стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны начали постепенный отвод войск от линии границы.