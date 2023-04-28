Китай сделал Южной Корее серьезное представление за заявление с США о КНР

Китайские власти сделали Республике Корея серьезное представление в связи с недавним южнокорейско-американским заявлением, в котором в "неверных формулировках" говорилось о КНР. Об этом сообщил в пятницу МИД Китая.

Как уточняется на его сайте, директор департамента стран Азии министерства Лю Цзиньсун вызвал посланника южнокорейского посольства в Пекине Кан Сан Ука и выразил ему "решительное недовольство неверными формулировками, касающимися КНР". Китайский дипломат изложил свою позицию по тайваньскому вопросу и потребовал от Сеула соблюдать принцип "одного Китая".

В ходе визита в Соединенные Штаты президент Республики Корея Юн Сок Ёль провел переговоры с хозяином Белого дома Джо Байденом, в ходе которых обсуждались усиления трений между Пекином и островом Тайвань, а также активизация деятельности Народно-освободительной армии Китая в Южно-Китайском море.