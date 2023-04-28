Байден заявил, что больше выполняет приказы, чем отдает их

Американский лидер Джо Байден сообщил, что на своем посту выполняет приказы, а не отдает их, сообщает РИА Новости.

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По его словам, когда он стал главой государства, то думал, что будет отдавать приказы, «но я получаю больше приказов, чем когда-либо», пожаловался президент в Белом доме в ходе общения с детьми. Байден рассказал им о своей политике в сфере здравоохранения, затронул тему строительства инфраструктуры и конфликт вокруг Украины.

«Я слышала, вам пора в Овальный кабинет», — сказала девочка, присутствовавшая на мероприятии. Президент отметил, что если не вернется туда, то им займется секретная служба, и у него будут неприятности.

Тем временем, рейтинг Байдена снизился до рекордного значения в 37%, следует из опроса Gallup. Последние полтора года уровень одобрения его работы находился в пределах 40%, в июле 2022 года он составил 38%. По словам экспертов, падение одобрения деятельности главы государства связано с ухудшением оценок экономики США.