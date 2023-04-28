В ФАО оценили вероятность продления зерновой сделки

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков прокомментировал вероятность продления зерновой сделки. Об этом он высказался в интервью с «Известиями».

Кобяков подчеркнул, что вероятность продления зерновой сделки сейчас обсуждается на самом высоком уровне. Он напомнил, что в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке генсек организации Антониу Гутерриш передал письмо президенту страны Владимиру Путину, в котором выразил надежду на продление соглашения после 18 мая.