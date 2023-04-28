Как «взрывная проблема» и Украина навредили Пентагону

Американский оборонный сектор находится в упадке из-за взрыва важного предприятия по производству особого типа пороха и военной поддержки Украины, сообщает Wall Street Journal.

Происшествие отключило единственный источник взрывчатых веществ, на который министерство обороны опиралось при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк». По данным издания, взрыв завода дымного пороха в Миндене в 2021 году нанес серьёзный удар по военному сектору страны, который сильно зависит от оборонных фирм низкого уровня. Также ситуация усугубляется тем, что многие небольшие оборонные предприятия, сотрудничающие с Министерством обороны США, испытывают финансовые трудности, так как Пентагон делает у них заказы не на постоянной основе.