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В США рассказали, как «взрывная проблема» и Украина навредили Пентагону

Американский оборонный сектор находится в упадке из-за взрыва важного предприятия по производству особого типа пороха и военной поддержки Украины, сообщает Wall Street Journal.

Как «взрывная проблема» и Украина навредили Пентагону
© ТАСС

Происшествие отключило единственный источник взрывчатых веществ, на который министерство обороны опиралось при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк». По данным издания, взрыв завода дымного пороха в Миндене в 2021 году нанес серьёзный удар по военному сектору страны, который сильно зависит от оборонных фирм низкого уровня. Также ситуация усугубляется тем, что многие небольшие оборонные предприятия, сотрудничающие с Министерством обороны США, испытывают финансовые трудности, так как Пентагон делает у них заказы не на постоянной основе.

Как говорится в статье, все это привело к тому, что многие компании закрылись из-за убытков, и американским властям приходится закупать необходимые материалы, как у союзников, так и у противников. Ущерб боезапасу США также нанесло оказание военной помощи Киеву, который получает вооружения и снаряды. В результате США и их союзники истощили свои собственные запасы, в частности, амуницию для 155-миллиметровых гаубиц.

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