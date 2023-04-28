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Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна движется ко второй Великой депрессии. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии
© ТАСС

На митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир Трамп заявил, что наблюдает движение США ко второй Великой депрессии, как в 1920-х годах. По его словам, это происходит из-за политики действующего главы государства Джо Байдена.

Экс-президент отметил, что США столкнулись с такими экономическими проблемами, как инфляция и крах курса доллара. Из-за действий администрации Байдена страна пришла в упадок, заключил он.

В ходе своего выступления Трамп также назвал Байдена продажным. Он подчеркнул, что прекратит называть экс-госсекретаря страны Хилари Клинтон «продажной», чем занимался в ходе избирательной кампании 2016 года. «Я отзываю имя "продажная", чтобы мы могли использовать его в отношении Джо Байдена. Теперь он будет известен в качестве "продажного Джо Байдена"», — отметил Трамп.

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