Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне

По его словам, американские власти опасаются, что Пекин может опередить Вашингтон и заявить свои права на Южный полюс, куда собираются две державы. Отмечается, что такое количество кратеров делает это место опасным, так как посадку можно осуществить только в нескольких местах.

Нельсон указал, что NASA намерена осуществить полет на Луну в рамках международной миссии и с научными и мирными целями. По его словам, интерес именно к этому району Луны у двух стран обусловлен наличием там воды в виде льда.

В рамках исследования Луны в июне 2023 года США планируют отправить на южный полюс Луны зонд PRIME-1, который будет искать воду под ее поверхностью.