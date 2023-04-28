Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне
Соединенные Штаты конкурируют с КНР за место на Луне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя NASA Билла Нельсона.
По его словам, американские власти опасаются, что Пекин может опередить Вашингтон и заявить свои права на Южный полюс, куда собираются две державы. Отмечается, что такое количество кратеров делает это место опасным, так как посадку можно осуществить только в нескольких местах.
Нельсон указал, что NASA намерена осуществить полет на Луну в рамках международной миссии и с научными и мирными целями. По его словам, интерес именно к этому району Луны у двух стран обусловлен наличием там воды в виде льда.
В рамках исследования Луны в июне 2023 года США планируют отправить на южный полюс Луны зонд PRIME-1, который будет искать воду под ее поверхностью.
Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» предполагает запуск в 2024 году аппарата «Чанъэ-6», который будет собирать образцы в районе Южного полюса. Высадка китайского экипажа запланирована к 2030 году.