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Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне

Соединенные Штаты конкурируют с КНР за место на Луне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя NASA Билла Нельсона.

Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне
© РИА Новости

По его словам, американские власти опасаются, что Пекин может опередить Вашингтон и заявить свои права на Южный полюс, куда собираются две державы. Отмечается, что такое количество кратеров делает это место опасным, так как посадку можно осуществить только в нескольких местах.

Нельсон указал, что NASA намерена осуществить полет на Луну в рамках международной миссии и с научными и мирными целями. По его словам, интерес именно к этому району Луны у двух стран обусловлен наличием там воды в виде льда.

В рамках исследования Луны в июне 2023 года США планируют отправить на южный полюс Луны зонд PRIME-1, который будет искать воду под ее поверхностью.

Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» предполагает запуск в 2024 году аппарата «Чанъэ-6», который будет собирать образцы в районе Южного полюса. Высадка китайского экипажа запланирована к 2030 году.

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