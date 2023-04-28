Путин договорился с Си Цзиньпинем обмениваться высокотехнологичной информацией

Российский лидер Владимир Путин заявил, что достиг договоренности с китайским коллегой Си Цзиньпином об обмене высокотехнологичной информацией, сообщает РИА Новости.

Президент РФ заявил, что власти страны должны подумать об инструментах поддержки экспорта. По словам Путина, во время его встречи с Си Цзиньпином были затронуты многие темы. Также речь шла о том, «что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка».

Как отметил глава государства, это все будет делаться. «Нужно только здесь, конечно, на уровне правительства тоже вырабатывать инструменты поддержки экспорта», — отметил президент. Он указал, что «мы стараемся это делать самым активным образом».