Путин договорился с Си Цзиньпинем обмениваться высокотехнологичной информацией
Российский лидер Владимир Путин заявил, что достиг договоренности с китайским коллегой Си Цзиньпином об обмене высокотехнологичной информацией, сообщает РИА Новости.
Президент РФ заявил, что власти страны должны подумать об инструментах поддержки экспорта. По словам Путина, во время его встречи с Си Цзиньпином были затронуты многие темы. Также речь шла о том, «что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка».
Как отметил глава государства, это все будет делаться. «Нужно только здесь, конечно, на уровне правительства тоже вырабатывать инструменты поддержки экспорта», — отметил президент. Он указал, что «мы стараемся это делать самым активным образом».
Ранее российский лидер заявил, что РФ необходимо развить до нового уровня собственные критически важные технологии по различным направлениям. Речь идет, в том числе об IT и промышленности.