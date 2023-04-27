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В Висконсине поезд сошел с рельсов

В американском штате Висконсин сошёл с рельсов поезд. Об этом сообщает «RT на русском».

В Висконсине поезд сошел с рельсов
© globallookpress.com

Отмечается, что в результате происшествие часть поезда оказалась в реке Миссисипи. В сеть также попали кадры видеосъёмки, на которых можно увидеть последствия аварии – перевёрнутые вагоны.

Согласно имеющейся информации, на месте происшествия работают аварийные службы, среди которых есть бригады химзащиты. Информации о причинах аварии и возможных пострадавших пока не поступало.

Напомним, что это уже не первая подобная авария за последнее время. 19 апреля поезд с серной кислотой сошёл с рельс в Иллинойсе, 15 апреля подобная авария произошла в штате Мэн,

а 16 марта поезд с неизвестным «опасным грузом» сошёл с рельс в Аризоне.

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