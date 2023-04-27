$81.56-0.0790.20+0.06

В Турции заявили о поручении США и Европой оппозиции сместить Эрдогана

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал, что США и европейские государства поручили турецкой оппозиции сместить президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

В Турции заявили о поручении США и Европой оппозиции сместить Эрдогана
© Lenta.ru

«Америка и Европа дали им указание, чтобы они сместили Эрдогана, чтобы они отстранили Эрдогана от власти», — заявил глава МВД.

Он пояснил, что Запад не желает, чтобы турецкий лидер продолжал оставаться у власти. По его словам, в этом вопросе власти страны намерены прислушиваться к желанию народа.

Эксперт прокомментировал сообщения про ухудшение здоровья Эрдогана<br/>

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов заявил, что сообщения в средствах массовой информации (СМИ) об ухудшении здоровья президента Турции накануне выборов могут вызвать сочувствие и симпатию у населения.

апреля Эрдогану стало плохо в ходе прямого эфира. Эфир был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. После длительной паузы президент Турции вернулся и сказал, что подхватил желудочный грипп.

Позднее врачи запретили Эрдогану выступать на публике накануне выборов. На 26 апреля у него было запланировано несколько мероприятий в рамках предвыборной кампании.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий