В Турции заявили о поручении США и Европой оппозиции сместить Эрдогана

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал, что США и европейские государства поручили турецкой оппозиции сместить президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

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«Америка и Европа дали им указание, чтобы они сместили Эрдогана, чтобы они отстранили Эрдогана от власти», — заявил глава МВД.

Он пояснил, что Запад не желает, чтобы турецкий лидер продолжал оставаться у власти. По его словам, в этом вопросе власти страны намерены прислушиваться к желанию народа.

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов заявил, что сообщения в средствах массовой информации (СМИ) об ухудшении здоровья президента Турции накануне выборов могут вызвать сочувствие и симпатию у населения.

апреля Эрдогану стало плохо в ходе прямого эфира. Эфир был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. После длительной паузы президент Турции вернулся и сказал, что подхватил желудочный грипп.