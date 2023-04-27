Белый дом объяснил использование Байденом шпаргалки на пресс-конференции
Подготовка вопросов, которые президенту США Джо Байдену могут задать на пресс-конференциях, является совершенно нормальной. Таким образом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала замеченную у американского главы шпаргалку, передает «РИА Новости».
«Это совершенно нормально, когда президенту сообщают о журналистах, которые хотят задать вопросы, и темах», — приводятся в материале ее слова.
При этом Жан-Пьер отметила, что конкретных вопросов от журналистов у Белого дома заранее не было, однако работа пресс-службы заключается в аккумулировании интереса СМИ и предугадывании вопросов от них. Также она указала, что журналистов, которые зададут вопросы выбирали заранее на основе нескольких факторов. В частности, в первую очередь выбирали тех, кто дольше других не имел возможности обратиться к Байдену.
Ранее на совместной пресс-конференции президентов США и Южной Кореи фотографы засняли момент, когда американский глава перевернул листок со снимком, должностью и вопросом одного из обратившихся к нему журналистов. При этом на листе были отдельно выделены некоторые слова написана транскрипция фамилии представителя СМИ.