Белый дом объяснил использование Байденом шпаргалки на пресс-конференции

При этом Жан-Пьер отметила, что конкретных вопросов от журналистов у Белого дома заранее не было, однако работа пресс-службы заключается в аккумулировании интереса СМИ и предугадывании вопросов от них. Также она указала, что журналистов, которые зададут вопросы выбирали заранее на основе нескольких факторов. В частности, в первую очередь выбирали тех, кто дольше других не имел возможности обратиться к Байдену.