В Пентагоне заявили, что США не хотят конфликта с Россией в Сирии
США не стремятся к конфликту с Россией в Сирии и используют линию деконфликтинга для предотвращения инцидентов. Об этом сообщил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер, комментируя публикацию в The Wall Street Journal о росте числа инцидентов с участием российских и американских самолетов над Сирией.
"Когда речь идет о Сирии, то мы сосредоточены на наших задачах здесь, а это борьба с ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС), - сказал он. - <...> Мы не хотим вступать в конфликт с Россией и не хотим отвлекаться от наших задач в Сирии".
"Мы продолжим использовать линию деконфликтинга, а также открытые и закрытые каналы для контактов с Россией на этот счет. Насколько я знаю, линия деконфликтинга открыта, контакты продолжаются", - добавил Райдер.
Во вторник командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич в интервью газете The Wall Street Journal выступил с утверждением, что число инцидентов между ВКС России и ВВС США в Сирии за последнее время возросло, что увеличивает риск просчета и столкновения.