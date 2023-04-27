$81.56-0.0790.20+0.06

В Пентагоне заявили, что США не хотят конфликта с Россией в Сирии

США не стремятся к конфликту с Россией в Сирии и используют линию деконфликтинга для предотвращения инцидентов. Об этом сообщил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер, комментируя публикацию в The Wall Street Journal о росте числа инцидентов с участием российских и американских самолетов над Сирией.

В Пентагоне заявили, что США не хотят конфликта с Россией в Сирии
© globallookpress.com

"Когда речь идет о Сирии, то мы сосредоточены на наших задачах здесь, а это борьба с ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС), - сказал он. - <...> Мы не хотим вступать в конфликт с Россией и не хотим отвлекаться от наших задач в Сирии".

"Мы продолжим использовать линию деконфликтинга, а также открытые и закрытые каналы для контактов с Россией на этот счет. Насколько я знаю, линия деконфликтинга открыта, контакты продолжаются", - добавил Райдер.

Во вторник командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич в интервью газете The Wall Street Journal выступил с утверждением, что число инцидентов между ВКС России и ВВС США в Сирии за последнее время возросло, что увеличивает риск просчета и столкновения.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий