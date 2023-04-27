В Пентагоне заявили, что США не хотят конфликта с Россией в Сирии

"Когда речь идет о Сирии, то мы сосредоточены на наших задачах здесь, а это борьба с ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС), - сказал он. - <...> Мы не хотим вступать в конфликт с Россией и не хотим отвлекаться от наших задач в Сирии".