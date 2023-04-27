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Польша озвучила условие для отмены эмбарго на продукты из Украины

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что эмбарго на украинское продовольствие будет снято, если Евросоюз применит другие инструменты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Польша озвучила условие для отмены эмбарго на продукты из Украины
© из открытых источников

«Пока эмбарго будет действовать до конца урегулирования этих вопросов в ЕС. Если Евросоюз даст соответствующие инструменты, безопасные инструменты – то мы будем думать, а если не даст, то у нас есть свои, которые мы уже ввели», – заявил он.

Польша начала расследовать мошенничества с украинским зерном

Напомним, что из-за потока дешёвого продовольствия из Украины, Польша и Венгрия столкнулась с протестами от местных производителей. После этого страны приняли решение ввести эмбарго на сельхозпродукцию из Украины, которая поступает на общеевропейский рынок без пошлин. Позже о приостановке ввоза украинских продуктов также заявила Словакия.

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