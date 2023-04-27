Польша озвучила условие для отмены эмбарго на продукты из Украины

«Пока эмбарго будет действовать до конца урегулирования этих вопросов в ЕС. Если Евросоюз даст соответствующие инструменты, безопасные инструменты – то мы будем думать, а если не даст, то у нас есть свои, которые мы уже ввели», – заявил он.