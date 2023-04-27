Посол Трейси: ничто не мешало журналистам из РФ поехать в США после получения виз
Новый посол США в РФ Линн Трейси прокомментировала в интервью изданию «Коммерсантъ» ситуацию с невыдачей виз российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН.
«Мы выдаем визы, когда получаем соответствующее разрешение», — заявила Трейси.
По ее словам, журналистам «ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы».
По мнению посла, «нечестно говорить», что российские журналисты не смогли полноценно освещать речь Лаврова на заседании Совбеза ООН, потому что ряд репортеров получили аккредитацию для этой работы. Также Трейси заявила, что 12 российских СМИ аккредитовано в пресс-центре для иностранных журналистов американского Госдепартамента.
24-25 апреля Лавров принял участие в Совбезе ООН в качестве главы делегации председательствующей в СБ стороны. Лавров заявил, что Россия «не забудет, не простит» этого.