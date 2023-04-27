В США заявили о желании сохранить ДСНВ

Вашингтон продолжит работу над сохранением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщила посол США в Москве Линн Трейси .

«В интересах стратегической стабильности США продолжат содействовать сохранению общей прозрачности данных об уровнях наших ядерных сил и их расстановке. Взаимное соблюдение ДСНВ укрепляет безопасность США, России и всего мира. Поэтому США работают над сохранением договора», — сказала она.

Трейси отметила, что США проинформировали РФ о том, что не станут предоставлять Москве информацию в рамках полугодового обмена данными. Кроме того Вашингтон продолжит анализировать свои следующие шаги «с учетом невыполнения Россией ДСНВ» и определит дополнительные контрмеры «по результатам оценки влияния российских нарушений и американской стратегии в отношении возврата страны к выполнению договора».