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29 минут назад

Бразилия отказала США в экстрадиции россиянина до конца расследования

Елена Прошина

Верховный суд Бразилии отказал США в запросе о выдаче гражданина России Сергея Черкасова до завершения расследования. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Бразилия отказала США в экстрадиции россиянина до конца расследования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Минюст США заочно обвинил Черкасова. В Вашингтоне считают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры работал в Соединенных Штатах в качестве агента РФ и занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств. В связи с этим США направили Бразилии запрос на экстрадицию Черкасова.

По данным WP, этот вопрос находится на рассмотрении Верховного суда Бразилии. При этом там дали понять, что не намерены принимать решения касательно выдачи Черкасова до завершения текущего расследования деятельности россиянина в стране.

Напомним, что в 2022 году его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы.

В мире,Виктор Мюллер,Сергей Черкасов,Министерство юстиции США,
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