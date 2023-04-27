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США ввели исключения для некоторых операций с участием ФСБ

Согласно опубликованной генеральной лицензии Министерства финансов США, администрация страны ввела несколько исключений из-под санкций для ряда операций с ФСБ России. Об этом сообщает ТАСС.

США ввели исключения для некоторых операций с участием ФСБ
© РИА Новости

Исключения коснулись операций, которые связаны с получением документов по распространению продуктов информационных технологий.

«Генеральная лицензия разрешает операции с ФСБ, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для запроса, получения, использования, оплаты или проведения операций с определенными лицензиями и разрешениями на импорт, распространение или использование определенных продуктов информационных технологий в Российской Федерации. Она также разрешает операции, которые обычно совершаются в обычном порядке и необходимы для соблюдения правил и положений, находящихся в ведении Федеральной службы безопасности, и определенных действий или расследований с ее участием», – сказано в генеральной лицензии Минфина.

Ранее Минторг США заявил о том, что администрация страны «одержима» соблюдением санкций против России.

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