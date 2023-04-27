США ввели несколько исключений для некоторых операций с участием ФСБ

Администрация Соединенных Штатов ввела несколько исключений из-под санкций в отношении ряда операций с ФСБ России , связанных с получением документов по распространению продуктов информационных технологий. Об этом говорится в опубликованной в четверг генеральной лицензии Министерства финансов США .

"Генеральная лицензия разрешает операции с ФСБ, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для запроса, получения, использования, оплаты или проведения операций с определенными лицензиями и разрешениями на импорт, распространение или использование определенных продуктов информационных технологий в Российской Федерации. Она также разрешает операции, которые обычно совершаются в обычном порядке и необходимы для соблюдения правил и положений, находящихся в ведении Федеральной службы безопасности, и определенных действий или расследований с ее участием", - пояснили в ведомстве.