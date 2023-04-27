Аналитик Марк Галеотти заявил о потере Вашингтоном контроля над Киевом. Свое мнение он выразил в статье для британского издания The Spectator.

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«Соединенные штаты прилагают все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых расширением конфликта, но не всегда это увенчивается успехом», — пишет Галеотти.

По мнению колумниста, Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу амбиций украинских спецслужб. Автор материала считает, что нежелание поставлять определенные виды вооружения частично связано с желанием Белого дома ограничить возможности Украины по проведению атак вглубь России.

Галеотти утверждает, что амбиции украинских спецслужб в будущем могут стать серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского и привести к усугублению кризиса.