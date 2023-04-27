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В Британии заявили о потере Вашингтоном контроля над Киевом

Аналитик Марк Галеотти заявил о потере Вашингтоном контроля над Киевом. Свое мнение он выразил в статье для британского издания The Spectator.

В Британии заявили о потере Вашингтоном контроля над Киевом
© Lenta.ru

«Соединенные штаты прилагают все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых расширением конфликта, но не всегда это увенчивается успехом», — пишет Галеотти.

По мнению колумниста, Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу амбиций украинских спецслужб. Автор материала считает, что нежелание поставлять определенные виды вооружения частично связано с желанием Белого дома ограничить возможности Украины по проведению атак вглубь России.

Галеотти утверждает, что амбиции украинских спецслужб в будущем могут стать серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского и привести к усугублению кризиса.

24 апреля газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона сообщила, что украинским властям пришлось отложить атаки на территорию России по указанию из США. По информации издания, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по российской территории 24 февраля, в частности — по морскому порту в Новороссийске и по Москве.

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