В Германии уличили Киев в цензуре сообщений о боевых действиях

Киев стремится контролировать сообщения о боевых действиях, которые поступают в западные СМИ, чтобы в выгодном свете преподнести действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом пишет немецкая газета Der Freitag.

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Отмечается, что власти ограничили работу журналистов в зоне боевых действий и прифронтовых районах. В частности, на некоторых территориях корреспондентам разрешено находиться только в сопровождении военных, а на других и вовсе запрещено работать. Уточняется, что к ним относятся Артемовск (украинское название — Бахмут) и подконтрольная Киеву часть Херсонской области.

В связи с этим следует опасаться, что цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной картины происходящего в зоне спецоперации, а освещаться контрнаступление, возможно, будет непосредственно из Киева, заключили авторы материала.