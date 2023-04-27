$81.56-0.0790.20+0.06

В Чехии учительнице грозит тюрьма за оправдание СВО

Чешской учительнице, которая на уроке оправдывала действия России в ходе СВО на Украине, предъявили обвинение. Ей грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщил пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает ČTK.

В Чехии учительнице грозит тюрьма за оправдание СВО
© РИА Новости

По данным агентства, инцидент произошел 5 апреля 2022 года в школе в районе Прага 6. Во время урока ученики задали педагогу вопрос о происходящих на Украине событиях.

«При ответе она передала ученикам восьмого класса свою интерпретацию текущей ситуации в Украине, подвергнув сомнению показанные по телевидению репортажи о начале СВО, а также отрицая и пытаясь оправдать военные преступления совершенные Российской Федерацией до 5 апреля 2022 года на Украине», — рассказал Цимбала.

Все сказанное учительницей школьники записали на телефон, а затем выложили в интернет. На данный момент педагог уволена и ей выдвинуты обвинения в «оправдании геноцида». Ей грозит от полугода до трех лет тюрьмы. Дело рассмотрит окружной суд района Прага 6.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий