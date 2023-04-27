В Чехии учительнице грозит тюрьма за оправдание СВО

Чешской учительнице, которая на уроке оправдывала действия России в ходе СВО на Украине, предъявили обвинение. Ей грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщил пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает ČTK.

По данным агентства, инцидент произошел 5 апреля 2022 года в школе в районе Прага 6. Во время урока ученики задали педагогу вопрос о происходящих на Украине событиях.

«При ответе она передала ученикам восьмого класса свою интерпретацию текущей ситуации в Украине, подвергнув сомнению показанные по телевидению репортажи о начале СВО, а также отрицая и пытаясь оправдать военные преступления совершенные Российской Федерацией до 5 апреля 2022 года на Украине», — рассказал Цимбала.