В Чехии учительнице грозит тюрьма за оправдание СВО
Чешской учительнице, которая на уроке оправдывала действия России в ходе СВО на Украине, предъявили обвинение. Ей грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщил пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает ČTK.
По данным агентства, инцидент произошел 5 апреля 2022 года в школе в районе Прага 6. Во время урока ученики задали педагогу вопрос о происходящих на Украине событиях.
«При ответе она передала ученикам восьмого класса свою интерпретацию текущей ситуации в Украине, подвергнув сомнению показанные по телевидению репортажи о начале СВО, а также отрицая и пытаясь оправдать военные преступления совершенные Российской Федерацией до 5 апреля 2022 года на Украине», — рассказал Цимбала.
Все сказанное учительницей школьники записали на телефон, а затем выложили в интернет. На данный момент педагог уволена и ей выдвинуты обвинения в «оправдании геноцида». Ей грозит от полугода до трех лет тюрьмы. Дело рассмотрит окружной суд района Прага 6.