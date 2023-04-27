Над посольством России в Париже летал французский вертолет МВД

Вертолет МВД Франции летал в небе над посольством России в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел ещё в начале марта. Отмечается, что с вертолёта велась фотосъемка территории дипмиссии. «Мы услышали сильный шум на улице, вышли посмотреть, что происходит. Над территорией посольства летал вертолет, с которого фотографировали территорию дипмиссии», – рассказал источник в посольстве.

Судя по маркировке вертолёта, он принадлежал Генеральному управлению гражданской безопасности и кризисного управления при МВД Франции. Как правило, подобные вертолеты используют при стихийных бедствиях или несчастных случаях.

Российское посольство направило французским властями ноту с просьбой объяснить произошедшее, но никаких комментариев до сих пор не последовало.