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Над посольством России в Париже летал французский вертолет МВД

Вертолет МВД Франции летал в небе над посольством России в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Над посольством России в Париже летал французский вертолет МВД
© РИА Новости

Инцидент произошел ещё в начале марта. Отмечается, что с вертолёта велась фотосъемка территории дипмиссии. «Мы услышали сильный шум на улице, вышли посмотреть, что происходит. Над территорией посольства летал вертолет, с которого фотографировали территорию дипмиссии», – рассказал источник в посольстве.

Судя по маркировке вертолёта, он принадлежал Генеральному управлению гражданской безопасности и кризисного управления при МВД Франции. Как правило, подобные вертолеты используют при стихийных бедствиях или несчастных случаях.

Российское посольство направило французским властями ноту с просьбой объяснить произошедшее, но никаких комментариев до сих пор не последовало.

Ранее в посольство Франции в Москве доставили конверт с неизвестным порошком.

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