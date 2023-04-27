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В Молдавии депутат разорвал флаг НАТО на митинге

В Молдавии депутат парламента Александр Нестеровский на митинге в знак протеста против нарушений нейтралитета республики разорвал флаг НАТО и еще один облил краской. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Молдавии депутат разорвал флаг НАТО на митинге
© Соцсети

По данным издания, оба флага были напечатаны в большом размере на картоне.

«Эта краска символизирует кровь детей и тех граждан, которых убило НАТО. Надеюсь, народ нас поддержит и натовцы поймут, что им не место в нашей мирной и благословенной стране», — прокомментировал свои действия Нестеровский.

Он отметил, что «готов сделать все, чтобы НАТО в Молдавии не было» и намерен «бороться за мир в стране и всегда выступать против войны». По мнению Нестеровского, альянс «должен уйти на свалку истории».

В беседе с «РИА Новости» он пояснил, что митинг проводился в знак протеста против открытия полигона под Кишиневом и затягивания Молдавии в войну, что нарушает нейтралитет страны, который прописан в ее конституции. В мероприятии приняли участие и другие люди. Они вышли на улицу с плакатами «НАТО — агрессор и экспансионист. Наш мир не подлежит раздору», «За мирное решение конфликтов. НАТО — орудие войны, а не мира», «Мы – за мир без НАТО».

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