Ведущая Fox News заявила, что США рискуют потерять статус сверхдержавы

«Если нам повезет, Китай позволит нам сыграть роль младшего партнера в юридической фирме, но смотрите, они будут принимать все важные решения <…> Мы не собираемся оставаться сверхдержавой или любой другой державой, если резко не изменим курс. И этого не произойдет, если у нас не появятся новые лидеры», — отметила Ингрэм.