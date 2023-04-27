Ведущая Fox News заявила, что США рискуют потерять статус сверхдержавы
Китай обходит США по уровню влияния Трампа и, вероятно, сможет выйти победителем в ситуации на Украине, считает ведущая Fox News Лаура Ингрэм. В эфире телеканала она отметила, что в подобных условиях американская сторона может лишиться статуса сверхдержавы, если не поменяет свой текущий политический курс.
«Если нам повезет, Китай позволит нам сыграть роль младшего партнера в юридической фирме, но смотрите, они будут принимать все важные решения <…> Мы не собираемся оставаться сверхдержавой или любой другой державой, если резко не изменим курс. И этого не произойдет, если у нас не появятся новые лидеры», — отметила Ингрэм.
С точки зрения телеведущей, если американцы дадут президенту США Джо Байдену еще четыре года руководства страной, то это станет «сигналом о полной капитуляции» для Европы, Китая и крупного бизнеса. Она также подчеркнула, что нынешний американский лидер не собирается бросать вызов КНР, поэтому стоит надеяться лишь на кандидатов в президенты от Республиканской партии.