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Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Россия и Турция оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую». Доставка первой партии сопровождалась торжественной церемонией. Об этом сообщает ТАСС.

Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»
© РИА Новости

Торжественную церемонию посетил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Кроме того, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии с помощью видеосвязи.

Во время церемонии Владимир Путин выступил с речью. По словам российского президента, Россия и Турция планируют глубже укреплять экономические и торговые отношения, чему также способствует запуск газового хаба в Турции. Кроме того, через турецкий газовый хаб будут осуществляться поставки российского газа в третьи страны. Путин также добавил, что ранее провёл с Эрдоганом телефонный разговор, в котором лидеры стран достигли ряда важных договорённостей, в том числе в вопросе увеличения товарооборота.

Также Владимир Путин подчеркнул, что строительство «Аккую» проводилось в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ, которое будет продолжаться и в дальнейшем. С технической стороны, «Аккую» также оснащена самым современным и безопасным оборудованием в мире. По словам Путина, после регистрации АЭС в качестве ядерного объекта Турция входит в клуб развитых стран.

В своём обращении российский президент также заявил, что Москва намерена и дальше поддерживать Анкару энергоресурсами. Помимо этого, в ближайшее время Россия собирается отправить Турции крупную партию материалов для восстановления после разрушительного землетрясения. Кроме того, разрабатывается инициатива по безвозмездной отправке из Турции российского зерна нуждающимся странам. Также оба президента выступили за увеличение числа авиаперелётов между странами.

Ранее в Минэнерго Турции рассказали, когда на АЭС «Аккую» начнется выработка электричества.

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