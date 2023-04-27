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Стало известно о тайном визите Зеленского в Запорожскую область

Президент Украины Владимир Зеленский может находиться с тайным визитом в подконтрольной киевским войскам части Запорожской области. Об этом «РИА Новости» сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Стало известно о тайном визите Зеленского в Запорожскую область
© globallookpress.com

«По имеющейся информации, сегодня в оккупированной части Запорожской области тайно находится Зеленский», — сказал он.

Рогов отметил, что там с президентом Украины «снимают какой-то ролик», но делают это «максимально секретно, чтобы нигде это не звучало». По его словам, Зеленский находится на удалении от линии фронта. При этом Рогов уверен, что позже украинские СМИ сообщат, что он «чуть ли не под Гуляйполем или Ореховым в танке горел».

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