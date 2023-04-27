Стало известно о тайном визите Зеленского в Запорожскую область

Рогов отметил, что там с президентом Украины «снимают какой-то ролик», но делают это «максимально секретно, чтобы нигде это не звучало». По его словам, Зеленский находится на удалении от линии фронта. При этом Рогов уверен, что позже украинские СМИ сообщат, что он «чуть ли не под Гуляйполем или Ореховым в танке горел».