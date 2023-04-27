Сообщения в средствах массовой информации (СМИ) об ухудшении здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана накануне выборов могут вызвать сочувствие и симпатию среди населения. Так оценил влияние подобного рода новостей на президентские выборы в Турции эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру».

25 апреля Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Эфир был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. После длительной паузы президент Турции вернулся и рассказал, что подхватил желудочный грипп.

Позднее врачи запретили Эрдогану выступать на публике накануне выборов. На 26 апреля у него были запланированы несколько мероприятий в рамках предвыборной кампании.

«Нет секрета в том, что у нынешнего президента Турции есть какие-то проблемы со здоровьем. Он периодически проходит обследование», — сообщил собеседник «Ленты.ру».



«Эрдоган сейчас, что называется, находится в состоянии подстреленной утки. Тем не менее к нему в этой ситуации можно проявить сочувствие, потому что боец ведет бой до конца, даже не жалея своего здоровья. Это может вызвать повышенную симпатию среди населения. Поэтому пока сложно делать однозначные выводы о влиянии на предвыборную гонку», — заявил Тарасов.

При этом политолог подчеркнул, что в последнее время Эрдоган стал набирать очки и обгонять оппозицию. Хотя временами по замерам она его опережала.

Президент Турции Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире местных телеканалов, сообщает РИА Новости.

По этой причине интервью главы государства пришлось прервать. Причиной тому стал желудочный грипп. Президент дал интервью вечером 25 апреля из-за плотного предвыборного графика. Журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в правительстве, в это время Эрдогану стало плохо, а прямой эфир был прерван. Длительная пауза вызвала волнение пользователей социальных сетей.

Когда турецкий лидер вернулся в эфир после паузы, то сообщил, что в последние дни было много предвыборной работы, поэтому он подхватил желудочный грипп. Эрдоган признался, что думал над отменой интервью. Он попросил прощения у зрителей.

После двух вопросов модератор заявил, что интервью с главой государства завершается, чтобы позволить ему отдохнуть.

Председатель турецкой Партии перемен Мустафа Сарыгюль заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенес сердечный приступ. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Вчера вечером на собрании у господина Тайипа случился сердечный приступ. 22 года при власти – это тяжело», – заявил Сарыгюль.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заболел желудочным гриппом из-за активных предвыборных мероприятий на открытом воздухе, а не перенес инфаркт. Так на слухи о здоровье турецкого лидера ответил Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции и ректор Университета Алтынбаш (Стамбул), в комментарии «Ленте.ру».

«Сегодня он весь день отдыхал дома и отменил предвыборные митинги», — рассказал советник Эрдогана.

Эрхан опроверг слухи о том, что турецкий лидер якобы перенес инфаркт, и назвал подобные спекуляции «наглядным примером того, как социальные сети могут быть опасно использованы коварными и безответственными людьми».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «крайне силен» и будет и дальше управлять государством. Как сообщает ТАСС, об этом сказал глава управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттин Алтун.

Он назвал слухи о проблемах со здоровьем Эрдогана «дезинформацией», с помощью которой в Турции пытаются перевернуть политические реалии.

«Наш президент крайне силен, полон энергии и продолжит управлять страной еще долгое время», — заявил Алтун.

Кремль не знает о том, чтобы у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были проблемы со здоровьем, в ближайшее время российский лидер Владимир Путин планирует пообщаться с ним, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно ничего об этих "трудностях". Мы готовимся к телефонному разговору сегодня и к содержательному общению двух президентов", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Москва предложить помощь своих медиков на фоне появившихся в СМИ публикаций и трудностях со здоровьем у Эрдогана.

Инцидент с Реджепом Эрдоганом произошел прямо во время прямого эфира. Трансляция началась на полтора часа позже запланированного и вскоре — когда камера была направлена не на политика, а на одного из ведущих — внезапно прервалась. Уже через 20 минут Эрдоган вернулся в студию и сообщил, что у него острое расстройство пищеварения и он думал отменить интервью, но решил не нарушать договоренностей. Президент коротко ответил еще на несколько вопросов и завершил беседу.

Позднее в администрации Эрдогана сообщили (ссылка ведет на заблокированный в РФ ресурс), что тот «в добром здравии». Как написал (ссылка ведет на заблокированный в РФ ресурс) в соцсетях сам глава государства, он проведет день дома «по рекомендации врачей», и недомогание случилось «на фоне высокой нагрузки». Продолжает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде:

Ильгар Велизаде азербайджанский политолог «Разговоры о слабом состоянии здоровья Эрдогана периодически появлялись в турецкой прессе в прежние годы. Однако, как мы видим из практики, периоды недомогания его сменялись активной деятельностью. Поэтому на сегодняшний день он человек, который активно себя проявляет как во внутренней политике, так и во внешней политике. Последнее недомогание может быть связано с крайне плотным графиком турецкого президента. Во-первых, в Турции случилось крупное землетрясение, это требует отвлечения сил, здоровья на принятие ответственных решений. Эрдоган несколько раз бывал в зоне бедствия. Последнее время он часто появляется на предвыборных митингах. Скорее всего, этот плотный график не мог не сказаться на его самочувствии. Но, судя по всему, он быстро оправился и продолжает работать».

Как пишет Politico, недомогание случилось с Эрдоганом в самый разгар «самой сложной предвыборной гонки его 20-летнего правления» — сначала в роли премьера, а затем президента. Оппозиционные партии в Турции, несмотря на близость всеобщих выборов, уже высказали слова поддержки главе государства. Главный конкурент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу, которого портал называет «турецким Ганди» — как за мягкий тон политика, так и просто за внешнее сходство с индийским лидером, — пожелал (ссылка ведет на заблокированный в РФ ресурс) президенту «скорейшего выздоровления».

Скажется ли инцидент на ходе кампании? Комментирует главный редактор МК в Турции и автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев:

Яшар Ниязбаев главный редактор МК в Турции и автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» «Я бы не сказал, что подобные вещи негативно влияют на рейтинг Эрдогана. Наоборот, иногда это сказывается очень позитивно. Потому что те граждане, которые за него голосуют или, допустим, хотят, но сомневаются, у них возникает мнение, что этот человек идет до последнего. Несмотря на то что он устал, он работает очень много. Эта его настойчивость, даже притом, что он себя вот плохо чувствует, сказывается очень хорошо. И я помню, по-моему, это был 2014 год, в преддверии президентских выборов у него сел голос, и он очень смешно звучал. Было очень удивительно: он, несмотря на это, не завершил этот митинг. Он до последнего его вел. У него очень писклявый голос был, но он продолжил встречу со своими избирателями. И подобные вещи, когда он выглядит устало или, несмотря на недомогание, выступает перед публикой — наоборот, они скажут: «Смотрите, этот человек идет до конца! Он до последнего вздоха будет бороться за свои ценности». Если это граждане, то будут говорить, что «за нас», «за наше будущее» и так далее. Негативно это не скажется, я даже уверен в этом».

Социологи дают обоим лидерам гонки — и Эрдогану, и Кылычдароглу — от 40% до 50% поддержки в первом туре. Агрегированный опрос Politico уточняет данные до 44% у действующего президента и 48% у его соперника. Если дойдет до второго тура, шансы обоих претендентов оцениваются как одинаковые — ровно 50 на 50. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после проблем со здоровьем, из-за которых он отменил участие в мероприятиях предвыборной кампании.