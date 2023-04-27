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Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую», «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него.

Как сообщает РИА Новости, гендиректор «Росатома» обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разрешить передать сертификат главе Минэнерго Турции Фатиху Донмезу.

«Безусловно, разрешаю», — сказал президент России.

По словам Путина, Россия и Турция намерены ещё больше развивать экономические и торговые отношения.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил дизайн АЭС «Аккую», изучая макет станции, возводимой «Росатомом» в Турции.

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