В США заявили о плане России и Китая нанести глобальный удар по Западу

Президент США Джо Байден не разгадал план лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина нанести глобальный удар по Западу. Такое мнение выразили журналисты американского издания The Hill.
«В отличие от Байдена, Путин и Си Цзиньпин, похоже, понимают, что они находятся в глобальном соревновании за превосходство с Западом», — пишут обозреватели издания.
В то время как американские власти продолжают бессистемно «поворачивать» от одного регионального кризиса к другому, Россия и Китай одновременно бросают вызов Белому дому на глобальном уровне, считают колумнисты.
По мнению журналистов, госсекретарь США Энтони Блинкен, например, рассматривает кризисы как отдельные события, а не как часть масштабной игры. Авторы утверждают, что похожая ситуация была с выводов войск Соединенных штатов из Афганистана, а теперь Россия и Китай используют это как доказательство того, что США нельзя считать надежным союзником.