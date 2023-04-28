В США заявили о плане России и Китая нанести глобальный удар по Западу

«В отличие от Байдена, Путин и Си Цзиньпин, похоже, понимают, что они находятся в глобальном соревновании за превосходство с Западом», — пишут обозреватели издания.

В то время как американские власти продолжают бессистемно «поворачивать» от одного регионального кризиса к другому, Россия и Китай одновременно бросают вызов Белому дому на глобальном уровне, считают колумнисты.

По мнению журналистов, госсекретарь США Энтони Блинкен, например, рассматривает кризисы как отдельные события, а не как часть масштабной игры. Авторы утверждают, что похожая ситуация была с выводов войск Соединенных штатов из Афганистана, а теперь Россия и Китай используют это как доказательство того, что США нельзя считать надежным союзником.