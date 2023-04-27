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В Молдавии предложили сократить штат посольства России

Депутат парламента Молдавии Адриан Кептонар попросил МИД рассмотреть возможность сокращения числа сотрудников посольства РФ в Кишиневе до шести человек. Об этом он сообщил на заседании парламента, передает телеканал Moldova 1.

В Молдавии предложили сократить штат посольства России
© Газета.Ru

"У Молдавии шесть аккредитованных в России дипломатов, столько же дипломатов должно быть у посольства России в Кишиневе", - отметил он.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы в стране будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Конституционный суд Молдавии 11 апреля запретил ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z", однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в дестабилизации обстановки в Молдавии для того, чтобы помешать "преобразованию" страны.

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