В Молдавии предложили сократить штат посольства России

Депутат парламента Молдавии Адриан Кептонар попросил МИД рассмотреть возможность сокращения числа сотрудников посольства РФ в Кишиневе до шести человек. Об этом он сообщил на заседании парламента, передает телеканал Moldova 1.

"У Молдавии шесть аккредитованных в России дипломатов, столько же дипломатов должно быть у посольства России в Кишиневе", - отметил он.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы в стране будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Конституционный суд Молдавии 11 апреля запретил ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z", однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений.