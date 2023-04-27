В Италии закрыли дело о "русских деньгах" партии "Лига"

Суд в Милане удовлетворил поданное в январе ходатайство прокуратуры и закрыл дело о предполагаемом финансировании партии "Лига" из России. Об этом сообщила в четверг газета La Repubblica.

Летом 2019 года прокуратура Милана приступила к расследованию в отношении президента итальянской ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлуки Савоини, соратника лидера "Лиги" Маттео Сальвини, по подозрению в международной коррупции. Основанием для открытия дела послужила опубликованная американским порталом BuzzFeed распечатка разговора Савоини с предполагаемыми российскими предпринимателями о топливной сделке, дивиденды от которой якобы могли пойти на счета "Лиги". В качестве подозреваемых выступили шесть человек - три итальянца и три россиянина. Следователи не нашли состава преступления.

На момент начала расследования Сальвини занимал пост вице-премьера и министра внутренних дел.

"Теперь мы ждем извинений", - написал политик в четверг на своей странице в Twitter.